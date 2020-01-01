القارة الإفريقية تتخطى حاجز الـ 750 ألف إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر

أعلن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، عن تجاوز حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى إفريقيا حاجز الـ750 ألف حالة إصابة.

 

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض أن إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي التي تم رصدها في القارة السمراء بلغ حتى الآن 751391 منها 15761 حالة وفاة و410999 حالة شفاء/ ويعود معظم هذه الإصابات "أكثر من 396 ألف حالة" إلى جنوب القارة الإفريقية.

 

وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في القارة السمراء بـ381798 إصابة مؤكدة منها 5368 حالة وفاة، تليها مصر بـ89078 إصابة و4399 حالة وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 15,243 مليون إصابة، بينهم أكثر من 622 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,210 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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