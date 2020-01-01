هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أثار أحمد فتحي نجم النادي الأهلي، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما قام بإبراز رسالة مشجع عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

 

وكتب أحد متابعي أحمد فتحي: "أرجل لاعب في مصر.. مفيش تيشيرت هيليق عليك غير تيشيرت الأهلي"، ليقوم أحمد فتحي بإعادة نشرها.

 

وقام عدد من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن أحمد فتحي، يقترب من الاستمرار في صفوف النادي الأهلي.

 

وكان فتحي قد وقع لبيراميدز لمدة 3 سنوات، تبدأ من الموسم المقبل، وأعلن مسئولو فريق بيراميدز عن الصفقة بشكل رسمي.

 

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى محاولة الأهلي إعادة فتحي مرة أخرى ولكن لم يتم إعلان أي شئ رسميا بشأن المفاوضات الجديدة.

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