"الاقتصاد الرقمي": مستعدين للشراكة مع جميع الاطراف لتنمية التنافسية للشركات المصريه

أكد كريم غنيم رئيس شعبه الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا و عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه بالقاهره ردا على ما اثير عن مبادره مستقبل رقمي والتي اطلقتها الشعبه مؤخرا بالتعاون مع وزاره قطاع الاعمال العام والتي تستهدف مساعده الشركات الصغيره و المتوسطه علي عمليه التحول الرقمي، على أ ن المبادره تم طرحها في التوقيت الصحيح تماشيا مع اتجاهات الدوله لدعم التحول الرقمي للشركات في ظل الظروف الخاصه التي تمر بها البلاد و الحاجه الماسه إلي تطوير ادوات الشركات وتجهيزها لمرحله الرقمنة و الميكنه و الشمول المالي مما يضمن جاهزيتها لاليات الدفع الالكتروني وتوفير هذه الخدمة بأقل الأسعار للشركات الناشئة والصغيرة في المقدمة.





اضاف غنيم اننا لدينا الاستعداد الكامل للتعاون مع كل الكيانات لانجاح هذه المبادره الهامه و منها غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لإيماننا بان التعاون و التكاتف هو افضل الطرق لتحقيق الاهداف و خدمه الشركات كما ان اساس المبادره مفتوح لتعاون كل الاطراف و تم بالفعل من قبل مخاطبه الغرفه بذلك و الامر ما زال مفتوح لاي وجه من اوجه التعاون .





كما أوضح غنيم أن جميع القائمين علي هذه المبادره هم مصريون بدءا بالفكره مرورا بالتعاون مع وزاره قطاع الاعمال العام نهايه بالتنفيذ الفعلي و الذي ستقوم به شركات مصريه مما يعني ان الامر يصب في مصلحه الشركات المصريه من بدايته الي نهايته