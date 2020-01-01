بعد بقاء وست هام.. تعرف على حظوظ أستون فيلا في البقاء بالدوري الإنجليزي





ضمن فريق وست هام يونايتد بقائه رسميًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وذلك بعد تعادله 1/1 مع مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 37 من البطولة.





ورفع وست هام رصيده إلي 38 نقطة ويحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن فريقي أستون فيلا وواتفورد، وذلك قبل جولة واحدة على انتهاء بطولة البريميرليج هذا الموسم.





وتأكد هبوط فريق نوريتش سيتي رسميًا لدوري الدرجة الأولي الإنجليزي، بعدما تذيل ترتيب البريميرليج برصيد 21 نقطة.





وانحصر صراع البقاء في الدوري الإنجليزي بين 3 أندية هم:





• أستون فيلا 34 نقطة / فارق الأهداف -26 / مباراته الأخيرة ضد وست هام

• واتفورد 34 نقطة / فارق الأهداف -27 / مباراته الأخيرة ضد أرسنال.

• بورنموث 31 نقطة / فارق الأهداف – 27 / مباراته الأخيرة ضد إيفرتون.





ماذا يحتاج أستون فيلا لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي:





- في حالة فوز أستون فيلا على وست هام في الجولة الأخيرة، وتعادل أو خسارة واتفورد أمام أرسنال، يضمن "الفيلاينز" بقائه بشكل رسمي في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم المقبل.





- أما في حالة فوز أستون فيلا على وست هام، وفوز واتفورد على أرسنال بالجولة الختامية للدوري الإنجليزي، يتساوي الفريقين في رصيد النقاط، وهنا يجب أن يكون فارق الأهداف لصالح الفيلاينز حتي يضمن البقاء رسميًا في البريميرليج، وتنطبق هذه الحالة أيضًا حال تعادلهما.





- يضمن أستون فيلا البقاء في البريميرليج ايضًا حال تعادله مع وست هام، بشرط خسارة واتفورد أمام فريق أرسنال في ختام منافسات البطولة.





- وفي حالة خسارة أستون فيلا أمام وست هام، يمكنه البقاء بالدوري الإنجليزي، ولكن بشرط خسارة واتفورد أمام أرسنال، وخسارة أو تعادل بورنموث مع إيفرتون، على أن يحافظ على فارق الأهداف لصالحه.



