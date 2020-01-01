مجدي إدريس لـ'الفجر الفني': استمتعت بالعمل في مسلسل "اللعبة".. وهذا أساس موافقتي على أعمالي

في البداية، كيف كانت تجربتك في مسلسل "اللعبة"؟

كيف كانت ردود أفعال الجمهور على مسلسل "اللعبة"؟



قمنا بتصوير هذا المسلسل وهذه الحلقة منذ عام، وقام بمشاهدتها شباب كثيرون عبر "اليوتيوب" وتحدثوا معي عنه ووصفوا إعجابهم به، وكنت سعيد صراحة به لأنه ترك آثرا قوي، على الرغم أن المساحة ليست كبيرة ولكنها حققت نجاح كبير مع الناس الحمدلله والكرم يأتي من عند الله لنا.



ما رأيك في أن مستوى الكوميديا هذا العام غير جيد؟



في الحقيقة أنا شهادتي مجروحة في هذه المنطقة، لأنني معي دبلوم ودراسات عليا في النقد الفني (سينما ومسرح وفن تشكيلي وموسيقى)، وعضويتي بالنقابة ممثل وناقد ولكنني لا أمارس النقد كوني ممثل لا يصح لي تقييم عمل ومن المفترض أني خاضع لهذا التقييم النقدي، وأترك هذا على الجمهور والنقاد وفي النهاية لا يوجد إجماع نهائي وحقيقة مطلقة للحكم على الفن.



قدمت العديد من الأعمال، ما منها الأقرب لقلبك؟



العمل الذي أوافق عليه وأقدمه سواء كان مساحة كبيرة أو محدودة، أكون محب له وأسعى أن أقدمه للناس بصورة مختلفة عن المألوفة لذلك جميعهم محببين لي، ولكن الأكثر قربا لقلبي "المصير"، فيلم "أبو علي"، فيلم "كتكوت"، مسلسل "ظل المحارب"، مسلسل "الدالي"، "مبروك جالك قلق"، و"الرجل العناب" وآخرون.



كيف كانت تجربتك في فيلم "ستوكهولم"؟



فيلم ستوكهولم جميل جدًا، وكنت أتمنى أن يعرض لأنه تجربة سينمائية حلوة جدًا وتم كتابته بشكل رائع، واستمتعت به كثيرًا مع المخرج إسلام بلال واستاذ عماد رشاد والمجموعة التي كانت متواجدة بالعمل، وجعلت الشخصية مثلما أفعل في جميع أدواري بتناولها بزواية مختلفة عن المعهود، وهذا الفيلم خصيصاً أتمنى وبشدة أن يراه الجمهور.



ما الأساس الذي توافق عليه لدورك ؟



أساس موافقتي على أدواري أن تكون الشخصية مقنعة بالنسبة لي دراميا ولها تأثير مهما كانت مساحتها، والفن ما هو إلا رسالة ومسئولية تجاه الجمهور ويجب إيصالها، حتى عند تجسيدي لأدوار الشر أسعى بها أن توجه رسالة للجمهور وأن تكون بذلك المنظور.



ما الأعمال الدرامية التي لفتت إنتباهك وقمت بمتابعتها بموسم رمضان الماضي؟



صراحة لم أتابع أعمال درامية بشكل كامل من الحلقة الأولى حتى الآخيرة، وعادة أشاهد الأعمال فيما بعد عقب عرضها كاملة لأني غير محب الحكم على عمل بمشاهدتي لحلقة واحدة منه أو اثنان فيما أكثر، يجب مشاهدته كاملاً ثم الحكم عليه من منطلق المشاهد فقط وليس كفنان.





ما الأعمال الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة القادمة ؟



أشارك في مسرحية بطولة الفنان العظيم الاستاذ سمير غانم، والفنانة شيرين، ووفاء السيد ورضا حامد ويوجد شباب جمال جدًا في هذا العمل، والمسرحية من إنتاج استاذ أحمد الابياري وإخراج طارق الابياري.



وتواجد حالة جميلة جدًا أثناء عرضنا لهذه المسرحية، حتى جاء فيروس كورونا وتوقفنا نتيجة لصدور قرار بإيقاف المسارح عن العمل وفي انتظار العودة مرة آخرى، ويوجد أعمال آخرى لكني لا أود التحدث عنها حتى البدء بها أو الإنتهاء منها حتى لا أصرح بشئ للجمهور ولا يتم في النهاية ويجب أن أكون صادق مع جمهوري.

بحضور وكاريزما خاصة استطاع أن يترك بصمة في عقول وقلوب الجمهور، وحقق نجاحا كبيرًا بجميع أعماله.وأجرى 'الفجر الفني' حواراً خاص مع الفنان مجدي إدريس للتحدث معه عن أعماله الدرامية بموسم رمضان الماضي، والأعمال التي يستعد لها الفترة المقبلة.وإلى نص الحوار...كنت متردد في البداية، ولكن بسبب تعاملي من قبل مع شيكو وهشام وبالطبع سامي مغاوري صديقي منذ زمن وزميلي بمسرح "الدولة" وأحبهم جميعًا.ومي كساب فنانة جميلة وباقي الكرو، وأعجبت بالشخصية كثيرًا واستمتعت معهم، وكنت أرفض المشاركة في العديد من الأعمال لعدم تحقيقها لطموحي.