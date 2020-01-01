أول تعليق من تامر حسني على محضر زوجته

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:33 م
تامر حسني
تامر حسني
مي مرسي
نشر الفنان تامر حسني، منشور يطالب من خلاله إدراة مدينة "الربوة" بإتخاذ إجراء لحماية الأهالي والأطفال من خطر الكلاب المفترسة وذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب تامر حسني، قائلا: "توضيح لما نشر عبر اكثر من موقع واتمني اتخاذ موقف واضح من إدارة مدينة الربوة واي منطقة سكنية في مصر لحماية الأطفال والأهالي بشكل عام لأنه بقي موقف متكرر في كل مكان والموضوع بعيد كل البعد عن نوايا الجيران فهم بالتأكيد محترمون وهجوم الكلب الكبير لقتل الكلب الصغير تم فجأة دون علمهم،، الخوف من تكرار الموقف مما يؤدي لاقدر الله لعواقب اكبر خصوصا وان الكلاب المفترسة كانت غير مربوطة وبتجري في الشارع طليقة".

وكانت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، قد أبلغن عن أحد جيرانها بسبب هجوم الكلب الخاص بهم على الكلب الذي تمتلكه "بوسيل" مما أدى إلى إصابته ببعض الإصابات.

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