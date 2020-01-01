فاردي يتحدث عن تسجيله 100 هدفًا في الدوري الإنجليزي

تحدث نجم ليستر ومنتخب إنجلترا سيتي جيمي فاردي، عن الانجاز الكبير الذي حققه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتسجيله 100 هدفًا حتي الآن خلال مسيرته المستمرة في الملاعب.





وأصبح اللاعب البالغ عمره 33 عاما، الذي وصل إلى 100 هدف في الدوري، عندما هز الشباك خلال الانتصار (3-0) على كريستال بالاس، هذا الشهر، أول لاعب من ليستر يحقق هذا الإنجاز.





ويملك فاردي 103 أهداف في 210 مباريات، بعدما ظهر لأول مرة في موسم (2014-2015)، وعمره 27 عاما.





وقال مهاجم إنجلترا، لموقع النادي على الإنترنت "هذا إنجاز ضخم، لكنه من ضمن الأمور التي نقول فيها (نعم لقد فعلتها)، لكن التركيز كله ينصب على المباراة التالية، لذا لا يملك المرء الوقت حتى يستوعب الأمر".





وأضاف "الموسم ينتهي، ويحاول المرء أن ينسى كرة القدم لعدة أسابيع، قبل أن يعود مجددا لبدء الموسم الجديد، لذا فالأمر مستمر على هذا الحال دائما".





ويستضيف ليستر منافسه مانشستر يونايتد، في الجولة الأخيرة للدوري، يوم الأحد المقبل، في نتيجة قد تحدد المتأهل لدوري أبطال أوروبا.





ويحمل فاردي، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 23 هدفا، ذكريات رائعة من مواجهة يونايتد، حيث سجل هدفه الأول في دوري الأضواء، في شباك هذا الفريق، خلال الفوز (5-3) في 2014.





ويحتل ليستر المركز الرابع برصيد 62 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف على مانشستر يونايتد خامس الترتيب، الذي تتبقى له مباراة إضافية أمام وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء.



