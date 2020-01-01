فاردي يتحدث عن تسجيله 100 هدفًا في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
وكالات
تحدث نجم ليستر ومنتخب إنجلترا سيتي جيمي فاردي، عن الانجاز الكبير الذي حققه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتسجيله 100 هدفًا حتي الآن خلال مسيرته المستمرة في الملاعب.

وأصبح اللاعب البالغ عمره 33 عاما، الذي وصل إلى 100 هدف في الدوري، عندما هز الشباك خلال الانتصار (3-0) على كريستال بالاس، هذا الشهر، أول لاعب من ليستر يحقق هذا الإنجاز.

ويملك فاردي 103 أهداف في 210 مباريات، بعدما ظهر لأول مرة في موسم (2014-2015)، وعمره 27 عاما.

وقال مهاجم إنجلترا، لموقع النادي على الإنترنت "هذا إنجاز ضخم، لكنه من ضمن الأمور التي نقول فيها (نعم لقد فعلتها)، لكن التركيز كله ينصب على المباراة التالية، لذا لا يملك المرء الوقت حتى يستوعب الأمر".

وأضاف "الموسم ينتهي، ويحاول المرء أن ينسى كرة القدم لعدة أسابيع، قبل أن يعود مجددا لبدء الموسم الجديد، لذا فالأمر مستمر على هذا الحال دائما".

ويستضيف ليستر منافسه مانشستر يونايتد، في الجولة الأخيرة للدوري، يوم الأحد المقبل، في نتيجة قد تحدد المتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحمل فاردي، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 23 هدفا، ذكريات رائعة من مواجهة يونايتد، حيث سجل هدفه الأول في دوري الأضواء، في شباك هذا الفريق، خلال الفوز (5-3) في 2014.

ويحتل ليستر المركز الرابع برصيد 62 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف على مانشستر يونايتد خامس الترتيب، الذي تتبقى له مباراة إضافية أمام وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء.

أخبار تهمك

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك الكبرى مُهددة بالفشل.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد يبدي تفهمه لانتقادات شورله

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يومين

شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 5 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول فيديو للحظة ملء سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 7 ساعات

التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ 38 دقيقة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

09:01 م

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

04:38 م

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً