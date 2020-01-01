بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

ذكرت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة عن احتمالية فشل مفاوضات الأهلي لضم جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، في انتقالات الصيف المقبل.

 

ويراقب الأهلي، اللاعب الكونغولي جاي مبينزا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيركل بروج، تحسبا لفشل صفقة انتقال موليكا.

 

وكان الأهلي قد أبدى رغبته في ضم مبينزا ضمن انتقالات يناير الماضي، ولكنه لم ينجح في ذلك.

 

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي، خلال الساعات الماضية، أن القلعة الحمراء تلقى فقط ترشيح عبر وكلاء لاعبين للتعاقد مع اللاعب ولكن لم يتم التفاوض مع وكيله رسميًا أو ناديه.

 

يشار إلى أن مبينزا صاحب الـ20 عاما كان انتقل إلى صفوف سيركل بروج البلجيكي ضمن انتقالات يناير الماضي، قادما من الملعب التونسي.

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