جامعة الملك فيصل بالأحساء تنظم ندوة حول أهمية إدارة المخاطر

أكد الدكتور محمد العوهلي، رئيس جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء الدكتور محمد العوهلي ، حرص الجامعة على تطبيق عناصر الإدارة الحديثة وتنميتها في إطار هويتها المؤسسية ، وأهمية زيادة وعي الجهات المختلفة بالمخاطر ، وآلية التبليغ عنها ومعالجتها ، وضرورة تقديم التدريب اللازم ، وإعداد الأدلة.

جاء ذلك خلال تنظيم الجامعة لقاءً حول أهمية عملية إدارة المخاطر ، والآلية التي ستتبع وفق أفضل ممارسات الحوكمة ، ومعيار إدارة المخاطر العالمي (ISO31000) ، وأنها عملية مشتركة تسهم فيها جميع المستويات الإدارية .

ونوه معاليه ، أن ذلك يجري بشكل تدريجي على مختلف القطاعات ، وبالشكل الذي يسهم في نجاح تطبيق الممارسة ، مع الاستفادة من استخدام الأنظمة التقنية والتكنولوجيا ، مشيراً إلى أن الجامعة ، أعدت دليلا تنظيميا وإجرائيا لإدارة المخاطر.