جامعة الملك فيصل بالأحساء تنظم ندوة حول أهمية إدارة المخاطر
أكد الدكتور محمد العوهلي، رئيس جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء الدكتور محمد العوهلي ، حرص الجامعة على تطبيق عناصر الإدارة الحديثة وتنميتها في إطار هويتها المؤسسية ، وأهمية زيادة وعي الجهات المختلفة بالمخاطر ، وآلية التبليغ عنها ومعالجتها ، وضرورة تقديم التدريب اللازم ، وإعداد الأدلة.
جاء ذلك خلال تنظيم الجامعة لقاءً حول أهمية
عملية إدارة المخاطر ، والآلية التي ستتبع وفق أفضل ممارسات الحوكمة ، ومعيار
إدارة المخاطر العالمي (ISO31000) ، وأنها عملية
مشتركة تسهم فيها جميع المستويات الإدارية .
ونوه معاليه ، أن ذلك يجري بشكل تدريجي على
مختلف القطاعات ، وبالشكل الذي يسهم في نجاح تطبيق الممارسة ، مع الاستفادة من
استخدام الأنظمة التقنية والتكنولوجيا ، مشيراً إلى أن الجامعة ، أعدت دليلا
تنظيميا وإجرائيا لإدارة المخاطر.
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