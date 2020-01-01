جامعة الملك فيصل بالأحساء تنظم ندوة حول أهمية إدارة المخاطر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر

أكد الدكتور محمد العوهلي، رئيس جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء الدكتور محمد العوهلي ، حرص الجامعة على تطبيق عناصر الإدارة الحديثة وتنميتها في إطار هويتها المؤسسية ، وأهمية زيادة وعي الجهات المختلفة بالمخاطر ، وآلية التبليغ عنها ومعالجتها ، وضرورة تقديم التدريب اللازم ، وإعداد الأدلة.

 

جاء ذلك خلال تنظيم الجامعة لقاءً حول أهمية عملية إدارة المخاطر ، والآلية التي ستتبع وفق أفضل ممارسات الحوكمة ، ومعيار إدارة المخاطر العالمي (ISO31000) ، وأنها عملية مشتركة تسهم فيها جميع المستويات الإدارية .

 

ونوه معاليه ، أن ذلك يجري بشكل تدريجي على مختلف القطاعات ، وبالشكل الذي يسهم في نجاح تطبيق الممارسة ، مع الاستفادة من استخدام الأنظمة التقنية والتكنولوجيا ، مشيراً إلى أن الجامعة ، أعدت دليلا تنظيميا وإجرائيا لإدارة المخاطر.

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