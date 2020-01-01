السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين في "رشوة قصر العيني"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة 3 موظفين بمستشفى قصر العينى القديم، ومحام، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بقصر العينى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه.





صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.





وأسندت النيابة للمتهمين "ج.م"، إدارى استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و"م.ن" سكرتير طوارئ بقصر العينى التعليمى الجديد، و"ع.ا" محام، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على "ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى قصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز "م.ا"، المتهم ف القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات.





وشهد "ع.ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بقصر العينى أنه فى غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثانى إلى مقر عمله بمستشفى القصر العينى، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا" بالمستشفى فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقى العلاج، فجارهما وأبلغ قسم الشرطة.





واستكمل الشاهد أنه أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثانى أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمين الثلاثة بمقر عمل الشاهد فى جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفى أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه.













قررت المحكمة الاقتصادية المنعقدة برئاسة المستشارة مروة بركات حجز محاكمة الفنانة سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، لجلسة 27 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.





وكانت قد أنكرت سما المصرى اليوم أمام المحكمة التهم الموجهة لها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، مستطردة: "محصلش ومسبتش ريهام أو أى حد خالص، وأنا مظلومة، والتهمة دى عشان فى خلاف بينى وبين ريهام قبل كده".





وأوضحت سما المصرى، أنها لم تسب ريهام سعيد، وأن الفيديو والتسجيل الصوتى المتدوال لم ينشر على حسابتها الرسمية، وكان بسبب حلقة السمنة وانتقاد زائدى الوزن، التى قدمتها ريهام سعيد على إحدى القنوات الفضائية، موضحة " زى اى مواطن اضايقت من تصريحات ريهام سعيد على الوزن فانتقدتها زى ما كل الناس انتقدتها مش سب وقذف".





وطلب المحامي اشرف ناجي دفاع المتهمة سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ببراءة موكلته من التهمه الموجه لها، وقدم دفاع سما المصري للمحكمة ما يقرب من ٥٥ فيديو يحتوى على فيديوهات نقد بناء للإعلامية ريهام سعيد من قبل شخصيات عاملة فضلا عن موكلته.





واتهمت ريهام سعيد سما المصري بالسب والقذف، وذلك من خلال بلاغ رسمي تقدمت به ضدها يتضمن كافة الادلة والمستندات المويدة بذلك.





وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها "سما المصرى"، قامت فى غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالاتهامات التالية:.





قذفت عن طريق تليفون المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد"، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنًا فى عرضها، وذلك بأن ظهرت فى مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.





سبت بطريق التليفون المجنى عليها "ريهام سعيد"، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة فى العرض، بأن ظهرت فى مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.





اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب".



