رحاب الجمل تُعلن عن تعرضها للسرقة

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أعلن الفنانة رحاب الجمل عن سرقة صفحتها الرسمية والموثقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



كتبت رحاب منشورًا من خلال حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" ،قالت فيه :"الصفحة الموثقة الخاصة بي إتسرقت"،تفاعل الجمهور معها وعبرو عن غضبهم وقامو بعرض المساعدات لها لكي تتمكن من إعادة صفحتها الشخصية مرة أخري حيث كتبو"ربنا يعوض عليكي يقلبي، أنا ممكن أساعدك ترجعيها "



وفي سياق آخر، خاضت الفنانة رحاب الجمل السباق الرمضاني من خلال مشاركتها في مسلسل "البرنس"، الذي تدور أحداثه حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



يشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي