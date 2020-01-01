تعرف على شروط ومواصفات الأضحية السليمة

مع العد التنازلي في الوقت لإستقبال عيد الأضحى المبارك فإن وزارة الزراعة متمثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وكل ما يمثلها في المحافظات من مديريات زراعية ومديريات طب بيطري تجوب الشوارع بإستمرار لمتابعة كافة شوادر وأماكن بيع الأضاحي للإطمئنان والتأكد من سلامتها وملاحظة أي مشكلة لحلها بما يخدم المواطنين.





كما تتوفر خدمات التواصل الفوري الإلكتروني على الواتساب مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على تليفون 01558626681 01558626682.





وترصد بوابة " الفجر" شروط ومواصفات الأضحية السليمة كما أوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة الدكتور طارق سليمان في السطور التالية:





- المواصفات العامة المبدأية للأضحية والتي تدل على صحة الحيوان وسلامة الأضحية: