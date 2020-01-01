تعرف على شروط ومواصفات الأضحية السليمة
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:21 م
زينب وهبه
مع العد التنازلي في الوقت لإستقبال عيد الأضحى المبارك فإن وزارة الزراعة متمثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وكل ما يمثلها في المحافظات من مديريات زراعية ومديريات طب بيطري تجوب الشوارع بإستمرار لمتابعة كافة شوادر وأماكن بيع الأضاحي للإطمئنان والتأكد من سلامتها وملاحظة أي مشكلة لحلها بما يخدم المواطنين.
كما تتوفر خدمات التواصل الفوري الإلكتروني على الواتساب مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على تليفون 01558626681 01558626682.
وترصد بوابة " الفجر" شروط ومواصفات الأضحية السليمة كما أوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة الدكتور طارق سليمان في السطور التالية:
- المواصفات العامة المبدأية للأضحية والتي تدل على صحة الحيوان وسلامة الأضحية:
1- النظر إلى رأس الأضحية أولًا حيث يجب أن تكون مرتفعة وغير متدنية لأسفل.
2- النظر إلى عيون الأضحية والتأكد من أنها تلمع وخالية من الإفرازات ولا دموع.
3- النظر إلى أنف الأضحية للتأكد من خلوها من الإفرازات تماماَ ولا يصدر من الأضحية سُعال أو عطس.
4- ملاحظة تنفس الأضحية والتأكد أنه لا يوجد لديها نهجان في التنفس.
5- النظر إلى فم ولسان الأضحية للتأكد من خلوه من البثرات والتشققات ولا يفرز من الأضحية لُعاب بشكل كبير.
6- القيام بمحاولة نزع الصوف أو الشعر وشده للتأكد من أن الأضحية سليمة فإن الصوف أو الشعر سيكون ثابت مكانه ولا يُنزع بسهولة في حالة إذا كانت الأضحية سليمة.
7- جلد الأضحية في محاولة تجربة تسيير اليد تحت الفرو أو الصوف فلا يوجد إحساس بوجود خراريج أو دمامل أو تشققات أو تقرحات.
8- القوائم لابد أن تكون ممتلئة لأن هذا يدل على نسبة مواصفات عالية.
9- لا توجد أي أعراض أو بوادر لأي إسهالات على القوائم الخلفية أو تحت الأضحية.
10- التأكد من أن كرش الأضحية غير منتفخ أو متحجر.
11- التأكد من أن الحيوان نشيط غير كسول وعند القيام بجعله يتحرك فإنه يتحرك بسهولة وسلاسة.
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