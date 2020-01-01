ألمانيا تمنح الأردن 34 مليون دولار لتحسين جودة التعليم

وقعت الحكومتان الأردنية والألمانية اتفاقية منحة بقيمة 34 مليون يورو، لتمويل إنشاء وتوسعة مدارس حكومية جديدة، بهدف تحسين جودة التعليم الأساسي في الأردن.









ووقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط الدكتور وسام الربضي، وعن الحكومة الألمانية نائب مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن سوسن العاروري.









وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تحسين البنية التحتية التعليمية في الأردن، وتخفيف الضغط على نظام التعليم الأردني والجودة والبنية التحتية التعليمية والاستفادة منها بشكل مناسب، كما ستسهم أيضاً في تعزيز آفاق التنمية الشخصية والاقتصادية للأطفال الأردنيين والسوريين كأساس للاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.