ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان

تراجعت وتيرة تباطؤ قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي مع تحسن قراءة مؤشر مديري مشتريات القطاع الذي يصدره جيبون بنك الياياني.

وأظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم ارتفاع مؤشر ثقة مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية، خلال الشهر الحالي إلى 6 .42 نقطة مقابل 1 .40 نقطة في يونيو الماضي، كما ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 2 .45 نقططة خلال الشهر الحالي مقابل 45 نقطة في الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات إلى 9 .43 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 8 .40 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

كما تحسن مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة الفرعيان خلال يوليو الحالي مقارنة بالشهر الماضي رغم استمرارهما أقل من 50 نقطة بدرجة كبيرة.





وارتفعت وتيرة تراجع التوظيف في قطاع التصنيع.