تايلور حكما لمباراة تشيلسي وأرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن تعيين الحكم أنتوني تايلور لإدارة مباراة أرسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد والمقرر إقامتها في الأول من أغسطس المقبل.

وذكر الاتحاد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، أن تايلور سيدير المباراة بمساعدة طاقم مكون من جاري بيسويك وأدام نون وكريس كافانا (حكم رابع)، ولي بيتس كحكم مساعد احتياطي.

وأضاف البيان أن ستيوارت أتويل سيكون الحكم المسؤول عن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، بمعاونة ستيف شيلد.

وأشار البيان إلى أن تايلور، الذي سبق له إدارة نهائي البطولة في عام 2017 بين أرسنال وتشيلسي، سيصبح ضمن مجموعة فريدة من الحكام أدارت المباراة النهائية مرتين، حيث بات الحكم الثامن الذي يقوم بذلك والأول الذي يدير للمرة الثانية المباراة النهائية منذ أرثر كينجسكوت في عام 1901.

ويواجه أرسنال فريق تشيلسي في ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الأول من أغسطس المقبل.