بعد نجاحها في "أخبارنا الحلوة".. إيناس محمد تبدأ تصوير "السوشيالتيه" على نايل كوميدي غدًا

أعلنت الإعلامية إيناس محمد، انتهاء برنامجها "أخبارنا الحلوة" الذي عرض على قناة نايل كوميدى على مدار أكثر من 3 أعوام، لتبدأ في برنامجها الجديد "السوشيالتيه" الذي تقدمه منفرده علي نفس قناة في مطلع شهر أغسطس.

وقالت إيناس محمد في تصريحات صحفية اليوم: "برنامج السوشيالتيه هو برنامج إجتماعى وكوميدى يستضيف نجوم العالم الموازى نجوم السوشيال ميديا وتحديدا من يسلكوا طريق الكوميديا في فيديوهاتهم، وسيكون البرنامج هو الأول من نوعه علي شاشات قنوات النايل المتخصصة".

وأضافت: "البرنامج فكرتى وإعداد وكتابة مينا جمال وإخراج محمد لاشين، والبرنامج تحت إشراف خالد شبانة ومحمد كوينه، وهو من ضمن خطة خالد شبانه ومحمد كوينه لتطوير خريطة برامج النايل كوميدى وتطويرها".

وتابعت: "يبدأ تصوير أول حلقه من" السوشيالتيه" غدا الخميس في استوديوهات التلفزيون المصري بماسبيرو".

يذكر أن الإعلامية إيناس محمد قد قامت بتقديم "اخبارنا الحلوة" علي مدار ٣ سنوات وتميزت بحضورها المميز، وقد تم تكريمها في عده محافل كأفضل مذيعه شابه وأفضل وجه شاب وتميزت أيضا في تقارير الشارع التى كانت تقدمها قبل دخولها التلفزيون المصري والذي حققت عن طريقه قاعدة جماهيريه واسعة وكان بمثابة بوابتها الذهبية لدخول الإعلام وشاشات التلفزيون.