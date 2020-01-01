الاقتراض الحكومي البريطاني يسجل مستوى قياسي في 3 أشهر





بلغ الاقتراض الحكومي في بريطانيا 128 مليار جنيه استرليني (162 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020-2021 وفي فترة الذروة من إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.













وتعتبر قيمة الاقتراض الحكومي في بريطانيا هذه تساوي أكثر من ضعفي إجمالي الاقتراض للسنة المالية السابقة بكاملها، ويبلغ دين القطاع العام، مع استبعاد البنوك المملوكة للدولة، الآن 1.984 تريليون استرليني أو 99.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.