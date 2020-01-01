أول تعليق من روسيا على اعتداء الشرطة الأمريكية على صحفيين روس

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بعد تعرض اثنين من الصحفيين الروس للعنف من قبل الأمن الأمريكي، إن روسيا تطالب السلطات الأمريكية باتخاذ التدابير الشاملة لضمان السلامة الشخصية للصحفيين الروس، العاملين في الولايات المتحدة.

وأضاف ممثل الكرملين: "نحن نعتبر الاعتداء على الصحفيين الروس، من قبل الشرطة الأمريكية، أمرا شائنا. نتوقع أن تتخذ السلطات الأمريكية إجراءات شاملة لضمان السلامة الشخصية للصحفيين الروس، وتهيئة الظروف المناسبة للعمل الحر لوسائل الإعلام بشكل عام".

وكانت قد صرحت القناة الأولى بالتلفزيونية الروسية، إن مراسلتها يوليا أولخوفسكايا، والمصور المرافق لها فياتشيسلاف أرخيبوف، تعرضا لاعتداء من جانب رجال شرطة أمريكيين، خلال تغطية الاحتجاجات الجارية في مدينة بورتلاند الأمريكية.

ووقع الحادث، خلال تصوير الصحفيين، لأعمال شغب حاصر فيها المتظاهرون دار المحكمة المحلية، حيث تمركزت القوات الفدرالية، التي وصلت إلى المدينة رغم رفض السلطات المحلية لذلك.