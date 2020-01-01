تعافي وخروج 8 حالات كورونا جدد من مستشفي قنا العام للعزل

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أعلن مستشفي قنا العام للعزل، اليوم الأربعاء، عن تعافي وخروج 8 حالات من من مصابي فيروس كورونا المستجد بعد تلقي العلاج اللازم بالمستشفي.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفي، إن احتفلت بتسجيل تعافى خروج 8 حالات جدد من مصابي كورونا.

وقدم الديب الشكر للأطقم الطبية التى بذلت كل ما بوسعها من أجل المرضى والتي ساهمت فى سرعة تعافى المصابين وإحداث نتائج طيبة على مدار الفترة الماضية.

ومن جانبهم أعرب المتعافين عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج من فترة العزل وشكرهم للأطقم الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج والمعاناة، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.
آخر تطورات كورونا في مصر:

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، الثلاثاء، عن خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

وأكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن الأرقام التي تُعلن يوميا في بيانات وزارة الصحة هي الأرقام الحقيقية بالفعل التي تسجلها مستشفيات الوزارة، متابعا: "إحنا هنقول إن الإصابات صفر ليه غير لما تكون فعلا صفر؟ ما الداعي لأن ننشر أرقاما غير حقيقية في حين إن كورونا جائحة موجودة في كل بلدان العالم، وكل العالم يُعلن أرقامه".

أخبار تهمك

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 10 ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يومين

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ 36 دقيقة

التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. أول فيديو للحظة ملء سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ أقل من ساعتين

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

صفقة الزمالك الكبرى مُهددة بالفشل.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

نجم ريال مدريد يبدي تفهمه لانتقادات شورله

منذ أقل من ساعتين

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 5 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

09:01 م

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

04:38 م

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً