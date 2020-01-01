كورونا يضرب الرجاء البيضاوي قبل موقعة الزمالك

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أعلن مسئولو نادي الرجاء البيضاوي، عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الفريق المغربي، وذلك قبل استئناف مباريات الدوري المحلي ومواجهة الزمالك في الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وذكر موقع le360، أن الرجاء البيضاوي أعلن من قبل سلبية المسحة الطبية لجميع أفراد الفريق، إلا أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا ومتمثلة في موظفة ادارية وذلك وفق مصادر خاصة داخل النادي.

 

وتابع الموقع المغربي، أن إدارة النادي ستجري فحوصات طبية لجميع المخالطين بالمصابة مما يعني احتمالية وجود حالات إصابة جديدة، كما سيتم عزل الموظفة مع إخضاعها لفحوصات طبية جديدة للتأكد من سلامتها.

 

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، لم يعلن بشكل رسمي البلد المستضيف للمباريات المتبقية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون.

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