رفع كسوة الكعبة.. تعرف على استعدادات السعودية لاستقبال موسم الحج

قامت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة بمقدار 3 متر، وغطت الجزء المرفوع بإزار من القماش الأبيض بعرض مترين من الجهات الأربع، كما جرت العادة السنوية طبقا للخطة المعتمدة لموسم الحج.





كشفت وكالة الأنباء السعودية، أن رئاسة مجمع الملك عبد العزيز تهتم بكسوة الكعبة المشرفة اهتمام بالغ على مدار السنة كامتداد لاهتمام ولي الأمر بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة.





جاء هذا الإجراء بحضور الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمتابعة المحافظة على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، لكن ماهي الاجراءات التي قامت بها المملكة العربية السعودية، ضمن استعدادات موسم الحج.





هلال ذي الحجة

كشفت المحكمة العليا السعودية عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء يوم الاثنين، حيث أن الوقوف بعرفة يكون يوم الخميس 30 يوليو، وأعلنت المحكمة، أن الوقوف بعرفة يوم الخميس 30 يوليو، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.





تبين بعد الاطلاع على ما ورد من المحاكم ولجان الترائي في مناطق السعودية، أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم، ليكون الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة 30 يوم، ويوم الأربعاء الأول من ذي الحجة، ويكون الجمعة 31 يوليو المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك.



موسم الحج

تستمر السلطات السعودية في الاستعدادات لتأمين موسم الحج للموسم وسط إجراءات احترازية لمنع لانتشار فيروس كورونا بين الحجاج حيث تحرص المملكة على أعلى المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية خلال إقامة شعائر الحج بأعداد محدودة جدا لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.





أكد توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، إن موسم الحج يكون لمن أقل من 65 عاما ولا يعانون أي أمراض مزمنة، فيما أشار محمد بنتن وزير الحج والعمرة، أنه تم تحضير لخطط استثنائية.





المسالخ والمجازر

أعلن قائد قوات أمن الحج، عن استكمال الاستعدادات لموسم الحج، كشف عن مجموعة من الإجراءات الوقائية خلال أداء الحج، كما كشف أن الحج هذه السنة سيكون بعدد محدود من مختلف الجنسيات.





كشف الدكتور أحمد قوته مدير إدارة المسالخ بأمانة العاصمة المقدسة، عن التسهيلات التي أحدثتها التطبيقات الإلكترونية لخدمة المواطنين باستخدام بكاميرات وطرق آلية حديثة.





كشف المسئول السعودي، أنه الدخول للمشاعر سيكون بتصريح، كما أكد على فرض عقوبات على المخالفين ضمن إجراءات مشددة اتخذتها السلطات لضمان لسلامة الحجاج في ظل فيروس كورونا.





نقاط أمنية

أعلنت شرطة الطائف عن إقامة نقاط ضبط لمنع المخالفين من دخول المشاعر المقدسة، كما كشفت هيئة أمن طرق الحج، عن وضع مراكز الضبط الأمني حول مكة وفرض عقوبات بالسجن وغرامة مالية لمخالفي تعليمات الحج، كما أن الشركات التي تنقل حجاج بدون تصريح تتلقى عقوبات.





أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن نسبة الحجاج غير السعوديين من المقيمين في المملكة 70% من مجمل حجاج هذا العام، فيما نسبة السعوديين 30% فقط، على أن يقتصر حج على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد.



