القوصي: انتقلنا في أزمة السد من الغرف المغلقة إلى العالم (فيديو)

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن مصر نجحت في أزمة سد النهضة إلى الانتقال من الغرف المغلقة إلى العالم، مشيرًا إلى أنه تم إسقاط فكرة أن تقوم إثيوبيا بأخذ القرار منفردة فيما يتعلق بالبدء بملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف القوصي في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة ما زالت مستمرة، وأن القمة الأفريقية التي تمت أمس أكدت ضرورة وجود اتفاق ملزم بآلية ملء سد النهضة.

وأشار إلى أن هناك تعنتا ومماطلة من الجانب الإثيوبي، ولكن هناك قوانين ملزمة لجميع الدول، ولن يحق لإثيوبيا مخالفة هذه القوانين، متابعًا "نسعى لوضع اتفاق ملزم تقوم اثيوبيا بالتوقيع عليه لحماية حقوق الأجيال المقلبة".

 

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الثلاثاء، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.

كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.

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مصر سد النهضة ازمه السد اثيوبيا

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