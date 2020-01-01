التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد الإسباني يعتبر من أبرز الأسماء التي سترحل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن خيمس رودريجيز يمتلك ثلاث عروض من كلا من بنفيكا البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن خيمس رودريجيز عاد إلى ريال مدريد في الصيف الماضي بعد أن خاض موسمين في صفوف بايرن ميونخ الألماني ولكن النجم الكولومبي لم يحظى بفرصة للمشاركة في الموسم الحالي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن خيمس رودريجيز يحظى بإهتمام نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني في الصيف الماضي علماً بأن النجم الكولومبي ينتهي عقده مع الميرينجي في صيف 2021.

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