خبير: مصر تقدمت 90 مركزًا فى مؤشر جودة الطرق عالميًا

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قال الدكتور عماد الدين نبيل، أستاذ هندسة الطرق والكباري، إن الدولة تهتم بشكل كبير جدًا بإنشاء الطرق داخل الصعيد، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من الطرق التي وصلت لـ4200 كيلو، شملت إنشاء3000 كيلو طرق داخل الصعيد.



وتابع "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الدولة تنشأ الآن طريق شاحنات خرساني بطول يصل لـ350 كيلو، والهدف من هذا الطريق انتقال سيارات النقل، وليس الملاكي، لأن القدرة التحميلة لهذا الطريق أكبر من الطرق العادية، ويعتبر جزء من طريق القاهرة –كيب تاون.



وأشار إلى أن شبكة الطرق الجديدة تنشأ على أعلى جودة بمواصفات جيدة للغاية، لافتَا إلى أن مصر تقدمت 90 مركزًا في مؤشر الطرق على مستوى العالم، وأصبحت في المرتبة الـ28.





وبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، لا سيما من خلال المشروعات الحديثة لمختلف وسائل النقل الجماعي الجاري إنشاؤها، إلى جانب عرض خطة النقل الجماعي ووسائل النقل داخل العاصمة الإدارية ذاتها، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات والتوزيع الجغرافي للمحطات داخل نطاق العاصمة.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الخطة التنفيذية لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.



كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من طرق ومرافق، فضلًا عن المشروعات الإنشائية والمناطق والمجمعات السكنية الرئيسية ومنطقة الأعمال المركزية والنهر الأخضر والحي الحكومي.