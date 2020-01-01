عاجل.. إدارة ترامب تدرس حجب مساعدات عن إثيوبيا بسبب السد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:22 م
ارشيفية
ارشيفية
شيماء حسن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إداراته تدرس حجب مساعدات عن إثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة حسبما جاء في خبر عاجل على فضائية "صدى البلد".

ووصلت المفاوضات المصرية الإثيوبية في ملف سد النهضة إلي اتفاق مسدود بعد استهانة إثيوبيا بالتحكيم الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي حيث شرعت إثيوبيا في ملء السد بدون الرجوع لمصر أو مراعاة للحقوق مصر والسودان ووصلت المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي إلي نفق مسدود علي مدار عقد كامل منذ 2010 أطلقت إثيوبيا عشرات الأكاذيب لكسب الوقت لبناء السد.

1- مراوغة في الاتفاقية

وقعت مصر والسودان وإثيوبيا في 2015 "إعلان مبادئ" لحل نزاع على اقتسام مياه نهر النيل، ويشمل الاتفاق 10 مبادئ أساسية تتواقف مع القواعد العامة فى مبادئ القانون الدولى للتعامل مع الأنهار الدولية.

ويوفر الاتفاق تعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين الدول الثلاث حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء دراسات مشتركة قيد الإعداد، كانت اثيوبيا تكذب وتراوغ في مراعاة المصالح المصرية وعدم الاضرار بمصالح مصر والسوادن.

وأبدى هايلي مريام دالسين رئيس وزراء إثيوبيا، وقت توقيع إعلان المبادئ في الخرطوم، رحيبه بالاتفاق في الخرطوم، حيث شاهدوا فيلما قصيرا عن "سد النهضة العظيم" يوضح فوائده للمنطقة، كما شدد آبي احمد رئيس وزراء إثيوبيا، على عدم الاضرار بالمصالح المصرية.

2ـ مل السد 

كشف سيليشي بيكيلي وزير الري الإثيوبي، في 15 يوليو الماضي، عن البدء في ملء سد النهضة بالرغم من فشل المفاوضات مع مصر والسودان حول مشروع سد النهضة، مضيفا، أن هذه المرحلة تساعد على بدء تخزين المياه حوالي 4.9 مليار متر مكعب في البحيرة وراء السد، أوضح بيكيلي، أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تسمح ببداية ملء بحيرة السد.

تراجعت إثيوبيا عن التصريحات التى نقلتها وسائل إعلام عن وزير الري الإثيويي بملء سد النهضة، ونفت إثيوبيا، تقارير نقلت عن الوزير بالبدء في تعبئة سد النهضة، وكشفت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، إن مفاوضات سد النهضة تستمر مع مصر والسودان، أكد التلفزيون الإثيوبي الرسمي، في بيان، "نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

كشفت إثيوبيا، أمس الثلاثاء، في خطوة مراوغة جديدة، عن انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، بعد فشل المفاوضات الثلاثية، قبل أيام، كشف أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، أن السبب في ملء الخزان لموسم الأمطار. "أصبح واضح على مدى الأسابيع الماضية امتلاء السد في موسم الأمطار، أن ملء المرحلة الاولى من سد النهضة قد تحقق".

3- احترام المفاوضات 

يزعم القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان، أن إثيوبيا مُلتزمة بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة، وإعلان المبادئ بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، موضحا أن "السلطات لم تغلق بوابات سد النهضة، ولم تحتجز المياه الداخلة".

أدعى القائم بالأعمال الإثيوبي، إن ما حدث هو أن المياه تجمعت في بحيرة السد بشكل طبيعي خلال موسم الأمطار الحالي كما أشاد أبي أحمد، بجهود التي يقودها الاتحاد الافريقي لدعم الدول الثلاثة في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

 

ثمن جهود الاتحاد الافريقي في حل المشكلات الأفريقية بالآليات الإقليمية، كما كرر التزام إثيوبيا بالاستمرار في استخدام العادل لمياه نهر "النيل" بدون ضرر لمصر والسودان.

انطلقت القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة لقضية سد النهضة بدعم الاتحاد الإفريقي،عن طريق الفيديو كونفرانس لمناقشة تقارير وفود الدول الثلاث في جولة المفاوضات الأخيرة، التي باءت بالفشل، في نفس الوقت الذي انتهت فيه اثيوبيا من ملء المرحلة الاولي من السد.

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