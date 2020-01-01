أسعار الذهب تواصل القفز بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الذهب القفزة بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل الصعود لأعلى مستوياتها في 9 سنوات، بدعم ضعف الدولار والتحفيزات النقدية القوية عالمياً.





وتلقى المعدن الأصفر دعماً من تراجع قيمة العملة الأمريكية لأدنى مستوى في نحو 4 أشهر، مع استمرار حالات الإصابة القياسية بالفيروس في الولايات المتحدة.





وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين مع إغلاق القنصلية الصينية في "هيوستن"، مما جعل بكين تهدد باتخاذ إجراءات انتقامية.





كما جاء صعود الذهب وسط حزم تحفيز كبيرة تقرها الدول حول العالم، حيث وافق قادة الاتحاد الأوروبي بالأمس على خطة للتعافي بقيمة 750 مليار يورو بينما لايزال يدرس الكونجرس الأمريكي إقرار تدابير إغاثة اقتصادية جديدة.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الشهر الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 1.2 بالمائة أو ما يوازي 21.20 دولار ليسجل 1865.10 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ سبتمبر 2011.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً مستوى 1848.75 دولار للأوقية





كما سجل سعر الفضة مستوى 23.144 دولار للأوقية عند التسوية لأول مرة منذ عام 2013، بعد أن صعد سعر العقود الآجلة تسليم سبتمبر بنحو 7.4 بالمائة.





وفي هذه الأثناء، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات كبرى بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 94.94، قرب أدنى مستوى في 4 أشهر تقريباً.