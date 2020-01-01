التشكيل الرسمي لموقعة ليفربول ضد تشيلسي فى البريميرليج

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:17 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى


أعلن كل من الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادى ليفربول والانجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادى تشيلسي التشكيل الرسمي لموقعة الريدز ضد البلوز والتي تبدأ بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة البريميرليج فر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية للمباراة كالتالي:"أليسون، فان دايك، جوميز، روبيرتسون، أرنولد، فابينهو، فينالدوم، نابي كيتا، ساديو ماني، فيرمينو، محمد صلاح".

وجاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية للمباراة كالتالي:"كيبا، جيمس، ازبيكويتا،الونسو، روديجير، جورجينهو، كوفيتش، مونت، ويليان، جيرو".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ماني ليفربول كيبا كانتي تشيلسي

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يبدي تفهمه لانتقادات شورله

منذ ساعة و نصف

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يومين

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول فيديو للحظة ملء سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 7 ساعات

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ أقل من ساعتين

التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ نصف ساعة

صفقة الزمالك الكبرى مُهددة بالفشل.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 5 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"موراتا وهازارد" يقودان هجوم تشيلسي أمام إيفرتون

عاجل.. تشكيل تشيلسي أمام توتنهام

التشكيلة الرسمية لموقعة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

تشكيل تشيلسي لمواجهة ليفربول الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر يوتيوب رابط بي ان سبورت

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام فالنسيا| مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فالنسيا بث مباشر beIN SPORTS

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ليل الفرنسي بدوري الأبطال

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

09:01 م

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

04:38 م

التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً