التشكيل الرسمي لموقعة ليفربول ضد تشيلسي فى البريميرليج









أعلن كل من الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادى ليفربول والانجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادى تشيلسي التشكيل الرسمي لموقعة الريدز ضد البلوز والتي تبدأ بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة البريميرليج فر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية للمباراة كالتالي:"أليسون، فان دايك، جوميز، روبيرتسون، أرنولد، فابينهو، فينالدوم، نابي كيتا، ساديو ماني، فيرمينو، محمد صلاح".





وجاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية للمباراة كالتالي:"كيبا، جيمس، ازبيكويتا،الونسو، روديجير، جورجينهو، كوفيتش، مونت، ويليان، جيرو".



