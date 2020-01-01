أجاي يشارك في مران الأهلي.. وتقسيمة قوية تحت قيادة فايلر





شارك جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.





ومن جانبه أوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن أجايي شارك في المران الجماعي اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من آثار الإجهاد الذي تعرض له مؤخرًا.





وكان أجايي قد اكتفى بأداء جلسة استشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للأهلي أمس الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.





ويواصل الأهلي استعداداته لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية على ملعب التتش بالجزيرة، في المران المسائي اليوم الأربعاء.





وقسَّم فايلر اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية كاملة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًّا مساء بعد غد الجمعة المقبل، على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف.



