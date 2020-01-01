أجاي يشارك في مران الأهلي.. وتقسيمة قوية تحت قيادة فايلر
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:00 م
علي نبوي
شارك جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
ومن جانبه أوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن أجايي شارك في المران الجماعي اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من آثار الإجهاد الذي تعرض له مؤخرًا.
وكان أجايي قد اكتفى بأداء جلسة استشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للأهلي أمس الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
ويواصل الأهلي استعداداته لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية على ملعب التتش بالجزيرة، في المران المسائي اليوم الأربعاء.
وقسَّم فايلر اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية كاملة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًّا مساء بعد غد الجمعة المقبل، على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف.
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