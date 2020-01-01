دعاء صلاح تخضع لجلسة مثيرة في دبي وتستعد لبرنامج كوميدي

خضعت الإعلامية دعاء صلاح، لجلسة تصوير جديدة ومثيرة خلال تواجدها في دبي بالإمارات.





وأكدت دعاء، في تصريح صحفي، أنها انتقلت إلى الإقامة في دبي منذ ما يقرب من ٨ شهور، لإرتباطها ببرنامج جديد.





وأضافت، أنها تستعد خلال الأيام المقبلة، لخوض تجربة برامجية جديدة لأول مرة، حيث ينتمي البرنامج لنوعية الكوميديا.



