ريهام أيمن تستمتع بأجواء صيفية عبر "إنستجرام"

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شاركت الفنانة ريهام أيمن،صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بأجواء مشمسة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "أيمن" بشعر منسدل على كتفها ونظارة شمس، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "القمر"،"لما الشمس تيجي على القمر"،"والنعمة عظمة وجمال رباني".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام أيمن مشاركته في مسلسل "العراف"، مع الزعيم عادل إمام وتزوجت من شريف رمزي منذ عام 2015.