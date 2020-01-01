خصم 35 % على السلع المعمرة في مبادرة "مايغلاش عليك"



وأشار وزير المالية، في مستهل العرض، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.



قال محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، إن المبادرة الرئاسية تتيح للمواطن شراء احتياجاته من السلع المعمرة والغير معمره بأسعار مخفضة، ويستفيد المصنع من خلال العمل لكل الطاقة الإنتاجية، لافتَا إلى أن المبادرة تقوم على أساسا أن يقدم المنتج والمصنع خصمًا لكل المواطنين، وهذا الخصم يتعدى في بعض المنتجات الـ35% .وتابع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع فضاية "ten"، مساء الأربعاء، أن المبادرة هي اختيارية لكل الصناع والمنتجين، وهناك 4200 سلعة في المبادرة حتى الآن، لافتَا إلى أن المبادرة تحمل اسم "ما يغلاش غليك" وأي محل يحمل هذا الإسم يعني أنه مشارك في المبادرة.ولفت إلى أن الدولة ستقدم دعمًا اضافيًا لمحدودي الدخل على البطاقات التموينية، وهذا يعني أن الثلاجة التي يصل سعر على سبيل المثال لـ10 آلاف جنيه سيقدمها المصنع بـ8 آلاف جنيه، وستدعمه الدولة بـ 1000 جنيه، وهذا يعني أن محدود الدخل سيشتري الثلاجة بـ 7 آلاف جنيه.وأشار إلى أن مدة المبادرة 3 شهور، وبعد انتهائها سيتم تقييمها، ومن الوراد أو تكرر أو يتم تمديدها لفترة أخرى.وفي وقت سابق خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضًا حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.