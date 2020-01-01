الجيش الليبي يحذر قطر وتركيا.. ويبدأ تحركات عسكرية حول سرت

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر

قام العميد  خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، بتوجية رسالة تحذيرية لكل من تركيا وقطر من الاستمرار في التدخل بالشؤن الليبيا، مؤكدا استعداده للتصدي ودحر الميليشيات المدعومة من أنقرة، في ظل تحركاتها العسكرية قرب مدينة سرت الإستراتيجية.

 

وقال "المحجوب" خلال تصريحات تلفزيونية، إن مدينة سرت الواقعة على الساحل شهدت تحركات عسكرية مكثفة على الأرض استعدادا لمعركة كبرى مرتقبة فيما تواصل تركيا إلى جانب قطر حشد الميليشيات لدعم الوفاق، مؤكدا أن تركيا أرسلت ما يزيد على 16 ألف مرتزق إلى ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا تعتزم الاستعانة بقطر لجلب "مرتزقة صوماليين" للسيطرة على الموارد الاقتصادية وتحديدا منطقة "الهلال النفطي"، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

ووجه مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي رسالة  لتركيا وقطر ومليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين قائلا: "من لا يعرف التاريخ ويجهله فإنه يقع في الخطأ وأكبر خطأ أن تفكر في بلد فيها رجال مثل ليبيا".

 

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