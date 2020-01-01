شاهد.. كواليس تسجيل أغنية الهضبة الجديدة بشارع المعز

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:50 م
عمرو دياب
عمرو دياب
مي مرسي
انتشر فيديو للهضبة عمرو دياب في الساعات القليلة الماضية،أثناء تصويره فيديو كليب أحد أغانية، وذلك في شارع المعز بالقاهرة.

وكان قد تم تصوير الفيديو للهضبة عمرو دياب، من أعلى أحد العمارات بشارع المعز وتسائلو هل هذه هي الأغنية الوطنية التي يحضر لها الهضبة.

يذكرأن آخر أعمال الهضبة ألبوم "سهران" والذي يضم 16 أغنية وشارك فيها عدد من الملحنين والشعراء منهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي.

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