فولفسبورج يبدأ استعدادته لمواجهة شاختار في الدوري الأوروبي

بدأ نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استعداداته لاستئناف منافسات بطولة الدوري الأوروبي والموسم المقبل، والجلسة المقبلة لأول اختبار من اثنين مقررين للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر إجراء اختبار ثان يوم الجمعة المقبل، فيما تبدأ التدريبات الجماعية في اليوم التالي.

وسيواجه فولفسبورج فريق شاختار دونتيسك الأوكراني في العاصمة الأوكرانية كييف في أغسطس المقبل، ضمن مباريات إياب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي، حيث يأمل في تعويض خسارته ذهابا 1 - 2 من أجل الوصول إلى المنافسات النهائية للبطولة بمشاركة ثمانية فرق والتي ستقام في أربع مدن ألمانية في وقت لاحق من الشهر المقبل.

وقال أوليفر جلاسنر المدير الفني للفريق: "سنفعل كل ما بوسعنا للفوز في دونتسك للمشاركة في البطولة المصغرة في نورث راين فيستفاليا، وبسبب تفشي كورونا ، لدينا عشرة أيام فقط للتحضير للمباراة الأولى".

وقد يواجه فولفسبورج جدولا مزدحما من المباريات في وقت مبكر، حيث يتعين على الفريق تجاوز الادوار الأولى للتأهل إلى منافسات الموسم المقبل من الدوري الأوروبي، فيما تنطلق البطولات المحلية في 12 سبتمبر المقبل ببطولة كأس ألمانيا، و تبدأ منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) يوم 18 من الشهر ذاته.