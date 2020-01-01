"اختارت الطبيعى".. مايا دياب تشعل "إنستجرام" بصورة جديدة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:50 م
مايا دياب
مايا دياب
مي مرسي
شاركت الفنانة مايا دياب، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "دياب" أثناء حملها لبعض الزهور، وبميك أب صاخب، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "اختارت الطبيعى".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "جمالك"،"بحبك".

يذكر أن آخر أعمال النجمة مايا دياب طرحها لأغنية "يابا يابا"، والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات مؤمن راجح والحان وتوزيع مودير منير، وهو من إخراج كريستال يونس.

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