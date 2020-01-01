100 ألف برميل يوميًا ارتفاع بإنتاج النفط الأمريكي

كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة النفطي إلى 11.100 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو الجاري مقابل 11 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.





ويأتي هذا الصعود في إنتاج النفط الأمريكي بعد عدة أسابيع من استقرار ضخ الإمدادات على صعيد المستويات الأسبوعية.





ووفقاً للتقرير الأسبوعي، فإن صادرات النفط الأمريكي بلغت 2.993 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي، بزيادة 450 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق له.





كما صعدت واردات الولايات المتحدة من الخام بنحو 373 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنقضي لتسجل 5.941 مليون برميل يومياً.





وبالنسبة لصافي واردات الخام، والتي تعني الفارق بين الواردات والصادرات النفطية، فتراجعت بنحو 77 ألف برميل يومياً إلى 2.948 مليون برميل يومياً.





وعلى صعيد المخزونات النفطية في الولايات المتحدة، ارتفعت بنحو 4.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير لهبوط 2.1 مليون برميل.





وبحلول الساعة 3:13 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنحو 1.1 بالمائة إلى 43.84 دولار للبرميل.





كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر الماضي بنسبة مماثلة 1.1 بالمائة إلى 41.46 دولار للبرميل.