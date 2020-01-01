الأردن تمدد عمل الأنشطة الاقتصادية لمنتصف الليل وتسمح بتقديم الشيشة





قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنية ورئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد الدكتور طارق الحموري تمديد ساعات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية حتى منتصف الليل الساعة الثانية عشرة ليلا، وبدء تطبيق حظر التجول للمواطنين بعد الساعة الواحدة منتصف الليل.





وقال الدكتور الحموري في تصريح صحفي إن القرار الذي يطبق اعتبارا من اليوم، جاء استناداً للمادة (3) من التعليمات رقم (1) لسنة 2020 الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، وبناءً على توصية لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد.





وجاء القرار، بحسب الحموري، بعد أخذ التغذية الراجعة على مصفوفة التعامل مع جائحة كورونا من قبل عدد من الانشطة الاقتصادية.





وقال إن أي قرار أو إجراء حكومي ستجري مراجعته بما يخدم المصلحة العامة، وبعد ان يمر بجميع المراحل ودراسته من قبل الجهات المختصة كافة.





ومن جانب أخر سمحت وزارة السياحة والآثار الأردنية، للمطاعم السياحية بتقديم خدمة الأرجيلة "الشيشة" في الشرفات المكشوفة والمعرضة بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي.





وتعرف أحكام المواد 2 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته رقم 136 لسنة 2016، واحكام المادة 2 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان وتعديلاته رقم 28 لسنة 2018، الشرفة بأنها "أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء ويكون مسقوفا ومعرضا بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ويقع ضمن حدود قطعة الأرض".

وأبلغت الوزارة في كتاب اليوم الأربعاء على نسخة منه، جمعية المطاعم السياحية وجمعية الفنادق بأنها لا تمانع تقديم خدمة الاراجيل بالشرفات، مطالبة الجمعيات بتعميم الكتاب على أعضائها.



