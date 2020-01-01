بعد إعلان موعد القمة.. حكاية 5 مواجهات جمعت الأهلي والزمالك في شهر "أغسطس"

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات المباريات المؤجلة ببطولة الدوري الممتاز، ومواعيد مباريات الجولات 19، 20، 21، 22، وذلك بعد قرار استئناف البطولة المحلية يوم 6 أغسطس المقبل، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وحدد اتحاد الكرة يوم 22 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز، وستقام المباراة على ستاد "القاهرة الدولي" في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.





ويتفوق النادي الأهلي على غريمه الزمالك خلال مواجهاتهما في شهر "أغسطس"، حيث سبق والتقي الفريقين في 5 مباريات سابقة بهذا الشهر (4 رسمية - 1 ودية)، فاز المارد الأحمر في مباراتين، مقابل انتصارًا وحيدًا للفريق الأبيض، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.





وستكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 22 أغسطس هي المباراة الأولي بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز التي ستقام خلال الشهر الثامن بالعام، حيث لم يلتقي "القطبين" في أي مباراة بالدوري بهذا الشهر إطلاقًا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" نتائج مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في شهر "أغسطس":-





سقوط مدوي للزمالك في كأس مصر:





التقي الأهلي مع الزمالك يوم 4 أغسطس لعام 1985 في ربع نهائي كأس مصر، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بنتيجة 3 - 2، سجل الأهداف (طارق خليل - حمادة مرزوق - محمد السيد)، وحملت ثنائية الفارس الأبيض توقيع (فاروق جعفر - كوارشي)





تعادل سلبي في "قمة" ودية:





في 8 أغسطس 1986 التقي الأهلي مع الزمالك وديًا وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة، وكان هذا آخر لقاء ودي جمع الفريقين.





محمد رمضان يقهر الزمالك بثنائية:





قاد محمد رمضان فريقه الأهلي للفوز بهدفين دون مقابل على غريمه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم 6 أغسطس لعام 1991.





الأهلي يخطف كأس السوبر بركلات الترجيح:





في 28 أغسطس 2003، تجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك هذه المرة في كأس السوبر المصري وفاز المارد الأحمر بنتيجة 3/1 بركلات الترجيح بعدما إنتهي الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.





باسم مرسي يهدي الزمالك كأس مصر:





تغلب الزمالك على نظيره الأهلي 3-1 في نهائي كأس مصر يوم 8 أغسطس 2016، سجل للأبيض (باسم مرسي "هدفين" - مصطفي فتحي "هدف")، بينما جاء هدف المارد الأحمر عن طريق (عبد الله السعيد "ركلة جزاء").



