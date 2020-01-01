أوس أوس يقرر العودة للعمل عقب وفاة نجله

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:16 م
أوس أوس
أوس أوس
مي مرسي
قرر نجم مسرح مصر "أوس أوس" العودة إلى العمل عقب أزمة وفاة نجله، وأعلن عن ذلك من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أوس أوس بمظهر حزين، وتيشريت وبنطلون اسود، وكتب تعليقا قائلا: "العودة للعمل"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "ربنا معاك يا حبيبي وتكسر الدنيا دايما"،"ربنا يحفظك ويحميك ويخليك لينا يارب"،"ربنا يعوض عليك بكل خير".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أوس أوس مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "2 في الصندوق" والذي حقق نجاحا كبيرا وشارك معه في دول البطولة الفنان حمدي الميرغني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني أوس أوس

أخبار تهمك

مبابي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 9 ساعات

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 5 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يومين

موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم رونالدو الأسطوري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعرف على ترتيب الهدافين في صراع جائزة الحذاء الذهبي

منذ ساعة و نصف

قرار الأهلي يثير غضب فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 18 ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول فيديو للحظة ملء سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك الكبرى مُهددة بالفشل.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

حمدي الميرغني يغازل زوجته في أحدث ظهور لهم

سعد الصغير يوجه رسالة حب لـ أحمد عدوية:" مع أبويا وأخويا وملك الأغنية"

حمدي الميرغني يهنئ مصطفى بسيط بعيد ميلاده (صورة)

فيفي عبده توجه رسالة للزعيم عادل إمام.. فماذا قالت؟

احتفالا بعيد الأم..ويزو تشارك جمهورها بصورة مع والدتها

هنا الزاهد تغازل جمهورها بإطلالة جديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:48 م

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

04:38 م

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 5 نجوم في الميركاتو الصيفي

07:34 م

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً