أوس أوس يقرر العودة للعمل عقب وفاة نجله

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قرر نجم مسرح مصر "أوس أوس" العودة إلى العمل عقب أزمة وفاة نجله، وأعلن عن ذلك من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر أوس أوس بمظهر حزين، وتيشريت وبنطلون اسود، وكتب تعليقا قائلا: "العودة للعمل"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "ربنا معاك يا حبيبي وتكسر الدنيا دايما"،"ربنا يحفظك ويحميك ويخليك لينا يارب"،"ربنا يعوض عليك بكل خير".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أوس أوس مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "2 في الصندوق" والذي حقق نجاحا كبيرا وشارك معه في دول البطولة الفنان حمدي الميرغني.