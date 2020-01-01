البورصات الأوروبية تتراجع بالختام بقيادة أسهم النفط والغاز

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر

أنهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة  أسهم النفط والغاز بعد هبوطهم بنحو 2 بالمائة، وارتفع قطاع الخدمات المالية وحيدًا.


ويسيطر القلق مجدداً على المستثمرين بشأن الوباء، وخاصةً داخل الولايات المتحدة، حيث أصاب "كوفيد-19" أكثر من 3.8 مليون شخص وأودى بحياة 142 ألف أمريكي.

وأعلنت الولايات الأمريكية وفاة أكثر من ألف حالة بفعل الوباء أمس الثلاثاء، طبقاً لحسابات وكالة رويترز، لتكون المرة الأولى منذ 10 يونيو التي تشهد مثل هذا العدد من الوفيات.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين مع إغلاق الأولى للقنصلية الصينية في مدينة "هيوستن" وسط تهديدات من بكين باتخاذ إجراءات مضادة.

وتتجاوز مخاوف المستثمرين التفاؤل الذي أعقب التوصل إلى اتفاق تاريخي حول صندوق التعافي والمصمم لتوفير 750 مليار يورو من أجل دعم الدول المتضررة من الوباء.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.9 بالمائة إلى 373.4 نقطة، كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1 بالمائة إلى 6207.1 نقطة.

وتراجع المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 13104.2 نقطة، في حين شهد المؤشر الفرنسي "كاك" هبوطاً يصل إلى 1.3 بالمائة لينخفض إلى مستوى 5037.1 نقطة.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي  بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 1.1583 دولار بعد أن تجاوز 1.16 دولار في وقت سابق من التعاملات.

أخبار تهمك

عاجل.. أول فيديو للحظة ملء سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم رونالدو الأسطوري

منذ ساعة و 7 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يومين

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 8 ساعات

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ أقل من ساعتين

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ أقل من ساعتين

بسبب كلب.. زوجة الفنان تامر حسني تحرر محضرا ضد جارها

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يستعد للإعلان عن أولى صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

قرار الأهلي يثير غضب فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خليفة كيكي سيتين.. مدرب باريس يقترب من تدريب برشلونة

منذ ساعة و نصف

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 17 ساعة

مبابي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:48 م

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

04:38 م

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

04:30 م

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً