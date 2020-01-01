البورصات الأوروبية تتراجع بالختام بقيادة أسهم النفط والغاز





أنهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة أسهم النفط والغاز بعد هبوطهم بنحو 2 بالمائة، وارتفع قطاع الخدمات المالية وحيدًا.









ويسيطر القلق مجدداً على المستثمرين بشأن الوباء، وخاصةً داخل الولايات المتحدة، حيث أصاب "كوفيد-19" أكثر من 3.8 مليون شخص وأودى بحياة 142 ألف أمريكي.





وأعلنت الولايات الأمريكية وفاة أكثر من ألف حالة بفعل الوباء أمس الثلاثاء، طبقاً لحسابات وكالة رويترز، لتكون المرة الأولى منذ 10 يونيو التي تشهد مثل هذا العدد من الوفيات.





وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين مع إغلاق الأولى للقنصلية الصينية في مدينة "هيوستن" وسط تهديدات من بكين باتخاذ إجراءات مضادة.





وتتجاوز مخاوف المستثمرين التفاؤل الذي أعقب التوصل إلى اتفاق تاريخي حول صندوق التعافي والمصمم لتوفير 750 مليار يورو من أجل دعم الدول المتضررة من الوباء.





وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.9 بالمائة إلى 373.4 نقطة، كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1 بالمائة إلى 6207.1 نقطة.





وتراجع المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 13104.2 نقطة، في حين شهد المؤشر الفرنسي "كاك" هبوطاً يصل إلى 1.3 بالمائة لينخفض إلى مستوى 5037.1 نقطة.





وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 1.1583 دولار بعد أن تجاوز 1.16 دولار في وقت سابق من التعاملات.