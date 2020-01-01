رئيس البريد يتفقد مركز بطاقات الدفع الالكتروني والمطابع (صور)

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

تفقد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد مركز اصدار بطاقات الدفع الالكتروني التابع للبريد المصري والذي يعد اكبر مركز في مصر والشرق الاوسط لإصدار بطاقات الدفع الالكتروني بجميع انواعها كما تفقد رئيس البريد المطابع الرقمية والتي تتمتع بأحدث البرامج والاجهزة ومعدات الطباعة.
صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان الهدف من انشاء مركز بطاقات البريد المصري هو تلبية احتياجات الهيئة القومية للبريد من البطاقات الذكية وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلي والاقليمي مشيراً الي ان الطاقة الإنتاجية للمركز تصل إلى نحو ٦٠ ألف بطاقة يومياً بما يعادل أكثر من ٢٠ مليون بطاقة سنوياً.


واوضح الدكتور شريف فاروق ان مركز بطاقات البريد المصري يتميز بأنه الوحيد فى مصر الذى يحتوى على نظامين   "Inline" يقوما بتشخيص البطاقة وطباعة خطاب الترحيب وتظريفهما مرة واحدة بدون تدخل أى عنصر بشرى لضمان سرية البيانات، مشيراً الى انه من المقرر البدء فى إصدار البطاقات اللاتلامسية (Dual Interface)  لأول مرة للهيئة القومية للبريد فى شهر أبريل القادم.


وأضاف الدكتور شريف فاروق أن مطابع البريد تعد من أهم المطابع في مصر والشرق الأوسط ولديها من الإمكانيات والمقومات التي تجعلها ركيزة أساسية لتطوير قطاع الطباعة في مصر بالاعتماد علي نظم الطباعة الحديثة واستخدام أحدث آلات الطباعة الرقمية حيث انها تستطيع طباعة جميع انواع الطباعة وتقدم خدمات متكاملة لجميع الوزارات والهيئات والشركات والبنوك والنقابات من طباعة وتغليف وتوصيل الخطابات والمطبوعات المختلفة باستخدام أقوى برامج التأمين في المطبوعات ذات القيمة مثل" الطوابع والشيكات " بالإضافة الي أحدث منظومة برمجيات للتحكم الكامل بإدارة المطابع والتى تشمل التحكم فى عمليات التصميم المؤمن ومراحل الإنتاج والتحكم وجودة الألوان وحتى المراحل النهائية للمنتج.

وفي نهاية الجولة توجه الدكتور شريف فاروق بالشكر والتقدير الي جميع العاملين في مختلف القطاعات وخاصة العاملين بمكاتب البريد لما يبذلوه من جهد في خدمة المواطنين في جميع انحاء الجمهورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

رئيس البريد يتفقد مركز بطاقات الدفع الالكتروني والمطابع (صور)
رئيس البريد يتفقد مركز بطاقات الدفع الالكتروني والمطابع (صور)
رئيس البريد يتفقد مركز بطاقات الدفع الالكتروني والمطابع (صور)
رئيس البريد يتفقد مركز بطاقات الدفع الالكتروني والمطابع (صور)
رئيس البريد يتفقد مركز بطاقات الدفع الالكتروني والمطابع (صور)
رئيس البريد يتفقد مركز بطاقات الدفع الالكتروني والمطابع (صور)
رئيس البريد يتفقد مركز بطاقات الدفع الالكتروني والمطابع (صور)
رئيس البريد يتفقد مركز بطاقات الدفع الالكتروني والمطابع (صور)

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