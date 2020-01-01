نبيلة عبيد تستعيد ذكريات الماضي بصورة من فيلم "الغرقانة"

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:27 م
عبلة كامل
عبلة كامل
مي مرسي
استعادت الفنانة نبيلة عبيد، ذكريات فيلم "الغرقانة" وذلك من خلال مشاركتها لصورة من الفيلم وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عبيد" تعليقا على الصورة قائله: البدوية وردة،فيلم الغرقانة قصة حسد شاه سيناريو وحوار مصطفى محرم والمخرج محمد خان".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" والذي حقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

مسلسل "سكر زيادة" بطولة نبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر ونادية الجندي.

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