الإمارات.. إجراء أكثر من ٤٠ ألف فحص جديد لكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر

الإمارات.. إجراء أكثر من ٤٠ ألف فحص جديد لكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

 

 

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، امس إجراء أكثر من ٤٠ ألف فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

 

وتأتي الفحوصات تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

 

 

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 57,498 حالة.

 

 

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 341 حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

 

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 343 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 49,964، أي بما يعادل أكثر من 87.7% من إجمالي المصابين.

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