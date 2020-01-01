"صحة دبي" تعمم نظام حصانة على 43 مستشفى خاص

كشفت هيئة الصحة في دبي عن إطلاق نظام حصانة الإلكتروني لمراقبة وإدارة الأمراض المعدية والأوبئة والتبليغ عنها في 43 مستشفى خاصاً إضافة لتدريب 1000 مستخدم على النظام، فيما أعلنت الهيئة تتبع 90000 من نتائج «كوفيد 19» من القطاع الخاص وتحميلها على النظام خلال شهر مايو، وفقا للبيان.

وأوضحت أن نظام حصانة يستهدف العاملين في مجال الصحة الوقائية في دبي، حيث سيمكن النظام من إدارة الأمراض المعدية والأوبئة ومنها آليات التقصي، ومراقبة التدخلات الصحية، وإدارة معلومات حالات التقصي والإبلاغ عن حالة التفشي بهدف تحسين الرعاية الوقائية للمرضى من خلال توفير سجلات تحصين موحدة في كل مؤسسات الرعاية الصحية وتمكين المستخدمين من إضافة كل البيانات ذات الصلة بالتطعيمات مثل الحساسيات والأمراض.

وأشارت الهيئة في تقرير إلى أن نظام «حصانة»، يعد أحد أهم المشروعات الحيوية الوقائية التي تستهدف حماية أفراد المجتمع وتحصينهم من الأمراض المعدية، حيث سيكون بمقدور الهيئة إدارة عملية المراقبة والحد من انتشار الأمراض المعدية، بكفاءة عالية، إلى جانب متابعة التطعيمات الأساسية وإدارة حملات التطعيم في دبي بنجاح، ولا سيما مع التجهيزات الفائقة التي يمتلكها قطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة، ونخب الأطباء والمتخصصين، التي يزخر بها القطاع.

وضمن الأنظمة الإلكترونية المتقدمة وفائقة المستوى التي يستند إليها مشروع «حصانة»، سيكون بمقدور الهيئة إدارة جداول التحصين والتخطيط لحملات التطعيم الوطنية وتنظيمها، وتتبع بيانات التحصين، ومراقبة ورصد أية آثار محتملة أو ناجمة عن التطعيم، وذلك وفق أعلى المعايير المعمول بها عالمياً. كما تمكنت هيئة الصحة من توسيع نطاق عملية تقصي الأمراض المعدية والوبائية ورصدها وتحليلها والوقوف على معدلات انتشارها، وبالتالي تبني أفضل السبل للتعامل معها والتخلص منها مشيرة إلى أن نظام حصانة شكل إضافة خلال جائحة «كورونا» ومكّن الهيئة من وقاية المجتمع والحفاظ على صحته.