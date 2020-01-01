جهاز تنظيم المياه: معدل استهلاك الفرد في مصر أعلى من المتوسط العالمي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:09 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
أكد محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي للمياه والصرف الصحي، اليوم الأربعاء، على ضرورة ترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية والمنزلية، مشيرًا إلى أن متوسط استهلاك الفرد في مصر أعلى من المتوسط العالمي له.

وقال حسن في لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، إن هناك اتجاه داخل الدولة لتركيب الأجهزة الموفرة داخل خلاطات المياه لتقليل نصف الكمية المستهلكة إلى النصف.

وشدد رئيس الجهاز التنظيمي للمياه والصرف الصحي، على ضرورة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وترشيد الاستهلاك، لافتًا إلى أنه سيتم تغليظ العقوبات في القانون الجديد لتبدأ من 5000 جنيه بدلًا من ألف بالنسبة للأفراد وتصل إلى 100 ألف جنيه بالنسبة للهيئات والشركات ودور العبادة.

وفي تصريحات سابقة، قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة، إن التعداد السكاني في مصر وصل إلى 105 مليون، وحصة مصر من مياه النيل 55 ملير متر مكعب سنويا.

وأشار "الشيمي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن حصة مصر من المياه ثابتة، ولكن التعداد السكاني يزيد، مما يقلل حصة كل مواطن من المياه.

وأضاف أننا وصلنا للشح المائي، حيث يبلغ حصة الفرد 600 متر مكعب سنويًا، بينما يبلغ الحد المقبول للفرد 1000 متر مكعب، مؤكدا أننا نواجه خطر شديد، وترشيد المياه أصبح ضرورة وليس رفاهية.

يأتي ذلك في أعقاب ما تتعرض له مصر من إثارة سد النهضة ودخول مصر تحت خط الفقر المائي، وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الثلاثاء، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.

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