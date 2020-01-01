قبل بدء العمل.. صلاح الجهيني يكشف تفاصيل مسلسل "ولاد رزق"

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:13 م
صلاح الجهيني
صلاح الجهيني
مي مرسي
تحدث السناريست صلاح الجهيني، عن مسلسل "ولاد رزق" والذي قرر صناع عمل فيلم "ولاد رزق" إنتاج فيلم بنفس الأسم.

وقال "الجهيني" من خلال لقائه مع "et بالعربي" قائلا: "بالنسبة لمسلسل ولاد رزق مرحلة الكتابة ابتدت تخلص وهنخش في مراحل الإنتاج، الفترة اللي جيا والشخصيات هتفضل هي هي مش الابطال، لأن أحداث المسلسل بترصد بداية ولاد رزق ظهرو ازاي واية مكانهم واصل شخصيات ولاد رزق سواء شخصية المعلم صقر او شخصية الشايب والشخصيات التانية هي أحداث مسلسل "ولاد رزق" بتحصل قبل 2005 قبل 10 سنين من ظهور ولاد رزق الجزء الأول، هنشوف ممثلين جدد في مرحلة عمرية اصغر بنفس الشخصيات ولكن ليس نفس الابطال".

وكان قد تخطى إيرادات فيلم "ولاد رزق" الجزء الثاني حاجز الـ100 مليون جنيه بدور العرض السينمائية المصرية.

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