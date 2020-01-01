"الغسالة" يدخل منافسة عيد الأضحى بـ١٠٠ نسخة

قررت شركة دولار فيلم الموزعة لفيلم "الغسالة" طرحه يوم ٣٠ من يوليو الجاري ليصبح أول أفلام عيد الأضحى التي أعلنت عن تواجدها في الموسم.





الفيلم سيتم طرحه بما لا يقل عن ١٠٠ نسخة.





وهو من إنتاج نيو سينشري وسينرجي فيلمز وافلام مصر العالمية.

ويلعب بطولته نخبة من النجوم هم أحمد حاتم و هنا الزاهد ومحمود حميدة و شرين رضا

وبيومى فؤاد و محمد سلام واحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من ضيوف الشرف. وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.



