أشرف الداودي: توفير علاج الأكتيمرا بمستشفى قنا العام لعلاج مرضى فيروس كورونا

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صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن وزارة الصحة قامت بتوفير علاج الأكتيمرا بمستشفى قنا العام لعلاج مرضي فيروس كورونا المعزولين بالمستشفى، في إطار سعى وزارة الصحة والسكان لتحقيق أفضل معدلات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد.



من جانبه أوضح الدكتور راجى تاوضروس ان حقن الأكتيمرا تُستخدم في علاج السيتوكين المُسبب في تدمير الرئتين لمرضى فيروس كورونا مشيرا الى ان العلاج أثبت فاعلية كبيرة في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد منذ بدء استخدامه بالمستشفي مطلع الإسبوع الجارى.



يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لإيجاد خطوط علاجية متنوعة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بما يسهم فى زيادة نسب الشفاء بين المرضى.

آخر تطورات كورونا في مصر:



وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، الثلاثاء، عن خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



وأكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن الأرقام التي تُعلن يوميا في بيانات وزارة الصحة هي الأرقام الحقيقية بالفعل التي تسجلها مستشفيات الوزارة، متابعا: "إحنا هنقول إن الإصابات صفر ليه غير لما تكون فعلا صفر؟ ما الداعي لأن ننشر أرقاما غير حقيقية في حين إن كورونا جائحة موجودة في كل بلدان العالم، وكل العالم يُعلن أرقامه".

