شعبة المصوغات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية جديدة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:04 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شيماء حسن
كشف رفيق عباسي، رئيس شعبة المصوغات الذهبية بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، اليوم الأربعاء عن قفزة جديدة في أسعار الذهب في آخر ساعتين ليصل سعر عيار الجرام 21 إلى 827 جنيه، مشيرًا إلى أن السعر يتحرك نتيجة ارتفاع الأسعار في البورصة العالمية.

وقال عباسي في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "ارتفاع أسعار الذهب نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية والتخوف من عدم تحسنها، فتتجه المؤسسات والشركات إلى الذهب كونه من السلع مخزن القيمة، ويرتفع سعره مع كل أزمة سياسية أو اقتصادية يشهدها العالم".

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إلى أن أسعار الذهب مرتبطة بالأزمات السياسية أو الاقتصادية التي يشهدها العالم في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.


أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء، حيث ارتفع سعر جرام 21 نحو جنيها واحدا مسجلا 826 جنيها مقارنة بسعر 825 جنيها منذ أقل من نصف ساعة، وهو أعلي سعر يحققه المعدن الأصفر محليًا حتى الآن، وذلك على خلفية قفزة اسعار الذهب العالمي 1% اليوم وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار الذهب المحلي:

أسعار الذهب الأن في مصر
عيار ١٨: 708
عيار ٢١: 826
عيار ٢٤: 944
الجنيه الذهب: 6608
السعر العالمي: 1857
أسعار الذهب من نصف ساعة
عيار ١٨: 707.15
عيار ٢١: 825
عيار ٢٤: 942.85
الجنيه الذهب: 6600
السعر العالمي: 1854

أسعار الذهب فى مصر خلال بداية التعاملات
سعر جرام الذهب عيار 18: 702.75 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 21: 820 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 24: 937.25 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: 6560 جنيهًا
أسعار الذهب عالميًا
قفز الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.
وبحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1856.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1865.35 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1856.80 دولار للأوقية
كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار الذي يقبع قرب أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة صعودها وزادت بنسبة 4.7 بالمئة إلى 22.33 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2013.
وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2133.32 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 875.49 دولار للأوقية.
أسباب ارتفاع الذهب
قال إيهاب واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب هو الاجراءات التحفيزية لإنعاش الاقتصاد مما دفع المستثمرين للجوء للملاذ الأمن للإستثمار وكانت من اهم عواقب هذه الاجراءات التحفيزية انخفاض قيمة الدولار كخطوة لاتعاش الاقتصاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر رئيس شعبة المصوغات الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

الزمالك يستعد للإعلان عن أولى صفقاته

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 17 ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ أقل من ساعتين

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 8 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم رونالدو الأسطوري

منذ ساعة

شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

منذ ساعتين

مبابي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ أقل من ساعتين

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يومين

قرار الأهلي يثير غضب فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب كلب.. زوجة الفنان تامر حسني تحرر محضرا ضد جارها

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خليفة كيكي سيتين.. مدرب باريس يقترب من تدريب برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول فيديو للحظة ملء سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع جديد لاسعار الذهب في مصر وسط استقرار المعدن عالميًا

سعر الذهب اليوم الخميس 2-4-2020 في مصر.. السعر العالمي يعاود الارتفاع

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-4-2020 في مصر.. المعدن الأصفر يعاود خسائره

ارتفاع الدولار أهم الأسباب.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم بالسوق المحلي

تعرف على نصيحة "شعبة الذهب" بعد وصول سعر الجرام لـ 818 جنيه

شعبة الذهب تكشف معلومات جديدة عن الشبكة في مصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:48 م

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

04:38 م

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

04:30 م

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً