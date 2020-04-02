شعبة المصوغات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية جديدة



وقال عباسي في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "ارتفاع أسعار الذهب نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية والتخوف من عدم تحسنها، فتتجه المؤسسات والشركات إلى الذهب كونه من السلع مخزن القيمة، ويرتفع سعره مع كل أزمة سياسية أو اقتصادية يشهدها العالم".



وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إلى أن أسعار الذهب مرتبطة بالأزمات السياسية أو الاقتصادية التي يشهدها العالم في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.







أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء، حيث ارتفع سعر جرام 21 نحو جنيها واحدا مسجلا 826 جنيها مقارنة بسعر 825 جنيها منذ أقل من نصف ساعة، وهو أعلي سعر يحققه المعدن الأصفر محليًا حتى الآن، وذلك على خلفية قفزة اسعار الذهب العالمي 1% اليوم وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار الذهب المحلي:



أسعار الذهب الأن في مصر

عيار ١٨: 708

عيار ٢١: 826

عيار ٢٤: 944

الجنيه الذهب: 6608

السعر العالمي: 1857

أسعار الذهب من نصف ساعة

عيار ١٨: 707.15

عيار ٢١: 825

عيار ٢٤: 942.85

الجنيه الذهب: 6600

السعر العالمي: 1854



أسعار الذهب فى مصر خلال بداية التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 18: 702.75 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 820 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 24: 937.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 6560 جنيهًا

أسعار الذهب عالميًا

قفز الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1856.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1865.35 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1856.80 دولار للأوقية

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار الذي يقبع قرب أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة صعودها وزادت بنسبة 4.7 بالمئة إلى 22.33 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2013.

وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2133.32 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 875.49 دولار للأوقية.

أسباب ارتفاع الذهب

قال إيهاب واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب هو الاجراءات التحفيزية لإنعاش الاقتصاد مما دفع المستثمرين للجوء للملاذ الأمن للإستثمار وكانت من اهم عواقب هذه الاجراءات التحفيزية انخفاض قيمة الدولار كخطوة لاتعاش الاقتصاد.



كشف رفيق عباسي، رئيس شعبة المصوغات الذهبية بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، اليوم الأربعاء عن قفزة جديدة في أسعار الذهب في آخر ساعتين ليصل سعر عيار الجرام 21 إلى 827 جنيه، مشيرًا إلى أن السعر يتحرك نتيجة ارتفاع الأسعار في البورصة العالمية.