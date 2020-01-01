سعر اليورو يسجل أعلى مستوي فى عامين اليوم الأربعاء

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:56 م
سعر اليورو
سعر اليورو
سجل سعر اليورو أعلى مستوي فى عامين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع أسعار الدولار بعد تحول معنويات المستثمرين بعيداً عن المخاطرة رغم تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وتلقى اليورو الدعم من تمرير حزمة تحفيز تاريخية من جانب قادة الاتحاد الأوروبي بالأمس تحت مسمى "صندوق التعافي" والذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو ويهدف للتعامل مع الدول الأكثر تضرراً من الأزمة.

وبحلول الساعة 3:08 مساء بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى 1.1584 دولار، بعد أن تجاوز 1.16 دولار في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر عام 2018.

كما صعدت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 124.18 ين، في حين شهد اليورو زيادة 0.6 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني مسجلاً 0.9107 إسترليني.

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